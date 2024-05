Turma da Padocka. O reencontro. Para lembrar a ACTU. Nos anos 70, os bailinhos. Nos anos 80, as excursões...

Quem conta esta história, com emoção e muitas fotografias recuperadas, é Paulo Machado, nome verdadeiro do Paulinho da Timba: 19 anos depois da festa de 2005, a jovem Turma da Padocka realiza o grande encontro dos Amigos do Principado de Utinga. O resultado do reencontro da noite desta sexta-feira “Memória” conta na semana que vem.

Anos eternos

Texto: Paulinho da Timba (Paulo Machado)

Nossa história se inicia na década de 1970. A turma se formou com um pequeno grupo de amigos que cresceu e começou a frequentar a Padaria Santa Maria Goretti. Logo a apelidamos de “Padocka”.

Formávamos times de futsal, e jogávamos na quadra da ACTU (Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga). A galera assistia, se relacionava e a Turma da Padocka aumentava.

Promovemos os famosos bailinhos de garagem. Rolava o som dos Beatles, Rolling Stones, Creedence, The Doors, Pink Ffloyd. Luz negra, estroboscópicas, novidades na época. Equipes de som formadas por grupos de amigos denominados Os Marmotas, Equipluft, entre outras.

Chegamos a trazer para bailes no salão da ACTU bandas como Porão 99, Equipe 4 +, Os Pholhas, Os Botões. Formamos equipes e participamos de gincanas em Santo André. Fomos campeões em algumas delas.

Um outro ponto de encontro passou a ser o Posto Shell recentemente inaugurado na Avenida Utinga, que até hoje chama-se Posto Padocka.

Participamos de festivais de músicas: segundo lugar em Sorocaba; em Santos, com o Grupo Sem Preconceito encabeçado pelo Mestre Tidinho, que também formou a Escola de Samba Estação Primeira de Santo André, que chegou a trazer Adoniran Barbosa para Utinga.

ANOS 1980

Cresce a turma. Mais adultos, passamos a frequentar Ubatuba nos carnavais. Foram cerca de oito anos de idas à Praia do Lázaro. O samba rolava. Éramos aplaudidos pelos frequentadores.

Encontros também foram realizados em chácaras de pais de amigos, em casas de praia. Ampliava-se a união.

ANOS 1990

A fase mais adulta, dos casamentos. Muitos se mudam para outras cidades e mesmo outros estados. Mas a amizade alicerçada nos anos anteriores manteve a união, com encontros em viagens: de Utinga para o interior; de longe, para Utinga...

2005

Eu, Paulinho, e minha esposa Marta resolvemos fazer uma festa julina. O maior sucesso.

19 ANOS DEPOIS...

Sexta-feira, 24 de maio de 2024. Programamos no mesmo buffet da festa julina de 2005 o grande encontro do agora Principado de Utinga. Promessa de muitas emoções.

Virão amigos de muitas partes. Casados, com filhos e netos, unidos pelo vínculo iniciado com a Turma da Padocka. Permanecemos jovens pela amizade construída ao longo dos anos, verdadeiro fenômeno que nos surpreende até hoje.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Acervo: Paulo Machado

ÉRAMOS JOVENS... Anos 70, anos 80. Um encontro social, escuderia no Posto Padocka, o Fupita (Futebol, Pinga, Talento e Arte), um baile à fantasia: no destaque, jovens na Avenida Utinga

