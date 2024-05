São Caetano. GAMA lembra os autonomistas. USCS completa 20 anos de memórias. Proposta uma linha do tempo regional. A presença do autonomista Desirée.

A proposta da linha do tempo foi feita por José Luiz Cabrini, nos seguintes termos:

Memorialistas das sete cidades serem autores de um livro sobre a Memória do Grande ABC.

Numa folha de papel seriam colocadas as datas: a chegada de Cristóvão Colombo, a chegada de João Ramalho e assim por diante.

Seria traçada uma linha cronológica, com cada cidade registrando datas e acontecimentos, até os dias de hoje.

Por sua vez, Wagner Antonio Natale, presidente do GAMA, destacou a disposição de jovens da cidade, nos anos 1940, que lutaram para que São Caetano saísse da situação em que estava.

Disse o presidente:

A cidade não tinha água, redes de esgoto, calçamento, nada de benefícios. Era preciso fazer algo. Um jornal foi criado – Jornal de São Caetano. E graças ao esforço coletivo, a autonomia foi alcançada.

Representando as lideranças autonomistas, esteve presente Desirée Malateaux.

O porta-voz do grupo, João Mariani, anunciou que São Caetano se propunha a sediar o segundo encontro dos autonomistas. E Humberto Pastore encaminhou à Memória um texto focalizando a história do GAMA, documento destacado pelo DGABC-TV.

MEMÓRIAS DO ABC

Ao final do encontro, a professora Maria Aparecida de Carvalho lembrou que a USCS completa 20 anos do projeto “Memórias do ABC”, dirigido pela professora Priscila Perazzo. Entrevistas são realizadas, criando-se um acervo digital de depoimentos que podem ser acessados, livremente, na Internet.

NO AR

A participação de São Caetano no encontro promovido no Diário está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

SÃO CAETANO PRESENTE. João Mariano com Sr. Desirée Malateaux; o presidente do GAMA, Wagner Natale; Luiz Cabrini e a professora Cida da USCS: uma luta para manter viva a memória dos jovens que conquistaram a independência da cidade em 1948

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 22 de maio de 1994 – Edição 8706

COLUNA DO CASTELLO (Marcelo Pontes, AJB) – Uma coisa é o Lula candidato. Como seria o Lula presidente? Continuaria falado palavrões? Sairia para beber com operários?

ESPECIAL – Serra do Mar esconde cidade-fantasma. Taquarussu fica a quatro quilômetros de Paranapiacaba e é habitada por quatro caseiros que ajudam a manter a beleza local. Sírio Begliomini, 69 anos, é um dos fundadores e construtor do lago artificial do lugar

Reportagem: Anahi Guedes e Luciano Vicioni.

EM 23 DE MAIO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) – As festividades em honra a Santa Cruz realizadas nesta localidade a 8 do corrente tiveram o brilho esperado, com a colaboração do capitão Amâncio Assis.

A festeira Rosalina Monteiro não poupou esforços. Padre Eugênio, da Congregação São Carlos, presidiu a parte religiosa.

Para a festa de 1905 foram eleitos os festeiros Salvador Colautorio e Anna Maia Martini.

Em São Paulo, a Diretoria de Obras Municipais foi autorizada a despender até a quantia de 5:300$000 réis com a aquisição de mil grades de madeira para proteção das árvores existentes nas ruas da cidade.

1979 – Jornalistas deflagram greve no Estado de São Paulo, sem que o Diário paralisasse a sua circulação.

HOJE

Dia da Juventude Constitucionalista

Dia do Soldado Constitucionalista Paulista.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bocaina. Elevado a município em 23-5-1891, quando se separa de Jaú.

Pelo Brasil: Araputanga (MT), Belmonte (BA), Groaíras (CE), Igarapé-Mirim (PA), Nova Bassano (RS), Oiapoque (Amapá) e Vila Velha (ES).

São João Batista de Rossi

23 de maio

[Itália: 1698-1714]. Fundador da Pia União de Sacerdotes Seculares, da casa de Santa Cala e Casa de São Luiz, instituições voltadas a pessoas necessitadas.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)