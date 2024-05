Obituário - 22 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Aleide Barreto Crespi, 98. Natural de Capela (SE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Gutierrez Segura, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Moacyr Cavanha, 86. Natural de Cajobi (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Rigobelo, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Panorama, em São Paulo, Capital. Metalúrgico. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Flavio Silva dos Santos, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Edson Martiniano Garcia, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Adinete da Silva, 61. Natural de Serraria (PB). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Babá. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flaudisa Freire dos Santos, 58. Natural de Caatiba (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Angélica Mian, 101. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Henrique Rodrigues Filho, 98. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria do Carmo Souza Diniz, 89. Natural de Pederneiras (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Cataldi Morgon, 89. Natural de Monte Sião (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Oswaldo Gomes Fain, 85. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia na Praia Grande (SP). Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Célia Marioto Menegatti, 82. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Adil Gomes de Souza, 81. Natural de Lupércio (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Durvalina Luiz Costa, 74. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Reginaldo Luiz de Souza, 73. Natural de Campina Grande (PB). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Priscila Higa Marques, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Oficial escolar. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Wilson Cristian Soares Maria, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Leny de Lourdes Pinheiro, 95. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano, Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

Adoracy Volponi Betella, 87. Natural de Pederneiras (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruze, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Emma Linhan da Silva, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ariovaldo Teixeira, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Júlio Expedito Pedroso Torres, 75. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Tijuca. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Luiz Bezerra de Araujo, 89. Natural de Capela (AL). Residia na Vila Caraguatá, em São Paulo. Dia 17, em Diadema. Jardim da Colina

Antonio da Silva Nogueira, 86. Natural de Presidente Epitácio (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema

Adelina Soares de Oliveira, 82. Residia no Jardim Papai Noel, em Parelheiros, São Paulo. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

João Guilherme Neto, 77. Residia no Jardim Mirian, em Sçai Paulo. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Daniel da Silva, 76. Natural de Muniz Freire (ES). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Marisilda Nietto, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Jardim da Colina.

Elias Barbosa, 63. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Agnaldo Silva Santos, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Lilian de Oliveira Victorio, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Edmilson Aparecido de Souza, 39. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Onofino dos Santos, 94. Natural de Mortugaba (BA). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Alaíde Lagedo de Oliveira, 86. Natural de Colônia Leopoldina (AL). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Maria Luzia, 84. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia na Vila Lusitânia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Domingos Teles Miranda, 69. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Damião Gabriel da Silva, 68. Natural de Boutique PE. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Antonio Mariano Filho, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ikeda, em Suzano (SP). Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Rubens Pascoal de Souza, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.