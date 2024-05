Tony Ramos recebe alta da CTI e apresenta melhoras, diz boletim médico

Tony Ramos está apresentando melhoras em seu quadro de saúde desde a última quinta-feira, dia 16, quando deu um belo susto ao precisar ser submetido a uma cirurgia no cérebro.

Agora, segundo informações do g1, o ator recebeu alta do CTI do Hospital Samaritano Botafogo, neste sábado, dia 18. O boletim médico do ator revelou que ele está apresentando melhora progressiva no quadro de saúde. A esposa do artista já havia dito que ele poderia receber alta da UTI.

Vale lembrar que Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, que é um sangramento intracraniano. O ator foi internado durante a manhã da última quinta-feira, dia 16, após se sentir mal.