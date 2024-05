Anitta aparece com enorme buquê de rosas e faz mistério sobre remetente

Anitta deixou os internautas cheios de curiosidade ao aparecer com um buquê de flores enorme e não contar de quem recebeu. Mas, como a web não dá um ponto sem nó, logo começaram a deduzir que quem tenha enviado o presente tenha sido Peso Pluma, com quem a cantora tem rumores de affair.

Vale lembrar que os dois já foram flagrados algumas vezes juntinhos e até chegaram a trocar carícias durante o lançamento do álbum Funk Generation da cantora. Peso Pluma e Anitta também se apresentaram juntos no Coachella e roubaram os holofotes com a química e mãos bobas.

No X, antigo Twitter, os internautas comentaram:

Anitta com a maior cara de apaixonada com o buquê, que bebê! Ganhar flores é tão bom, comentou uma.

Vocês não acham que foi o Peso Pluma que deu esse buquê para a Anitta?, questionou outro.

Peso Pluma não tem criatividade né? Deu um buquê desse para Nicki [Nicole], para amante e agora para Anitta, polemizou mais uma.