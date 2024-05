Grávida pela segunda vez de Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak mostra barriguinha de 26 semanas de gestação

Muito amor! Mel Fronckowiak compartilhou um clique exibindo a barriguinha de sua segunda gravidez e deixou os seguidores babando. A atriz, já é mãe de Nina, de seis anos de idade, e agora espera mais um bebê, também de Rodrigo Santoro.

E, de repente, 26 semanas, escreveu ela na legenda.

Mesmo sendo muito discreta, no Dia das Mães, Mel compartilhou um texto emocionante sobre a relação da primogênita com a gravidez de seu próximo irmão ou irmã:

Minha filha não gosta muito de sentir minha barriga mexendo. Acho que é uma sensação que causa nela um pouco de estranhamento e até agonia. Fora o fato de anunciar uma chegada esperada, mas também controversa, dessa criança que ela ainda nem conheceu, mas que já tem modificado nossa rotina, nossa casa e os sentimentos de todos nós. Que já não me permite pegá-la no colo ou brincar de certas brincadeiras, anunciando parte do que está por vir. Mas hoje, num domingo preguiçoso de Dia das Mães, ela me pediu para gente assistir a um filme juntas. De repente a barriga começou a mexer com muita intensidade e ela colocou o pezinho para sentir os movimentos dessa vida que está chegando. E, como num daqueles momentos mágicos que a rotina nos presenteia, começou uma troca muito bonita. Minha filha ria, o bebê mexia e a gente acabou se abraçando e achando graça dessa primeira troca entre nós três, escreveu.