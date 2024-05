Ivete Sangalo não deve apresentar mais The Masked Singer Brasil

Fim de uma era? Após quatro temporadas apresentando o The Masked Singer Brasil, Ivete Sangalo pode ter decidido deixar o programa, segundo informações do Leo Dias. A notícia teria sido dada pela própria cantora em um evento promovido pelo jornal Meio e Mensagem, ocorrido na Praia do Forte, na Bahia.

Ainda de acordo com o colunista, a artista afirmou que a função toma muito de seu tempo. Ivete pretende desacelerar um pouco para se dedicar mais à família.

Na última quarta-feira, dia 15, Ivete anunciou o cancelamento da turnê A Festa. Em um comunicado enviado à imprensa, a cantora, através de sua assessoria, explicou os motivos que levaram a essa decisão.

Leia abaixo, na íntegra:

Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê A Festa. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas.

E continua:

A principal motivação para a idealização da turnê A Festa foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs. Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato. Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve. Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão.