Filme de Fórmula 1 com Brad Pitt e produção de Lewis Hamilton tem orçamento bilionário

Os fãs de Fórmula 1 estão ansiosos para o lançamento do futuro filme que terá o esporte como principal temática e Brad Pitt no elenco principal. O longa foi anunciado em 2021 e segue causando burburinho entre os seguidores.

Agora, quase três anos depois do início do projeto, o valor bilionário do orçamento é que chama a atenção. Segundo informações do The Telegraph, o projeto misterioso já gastou pouco mais de 300 milhões de dólares, que, na cotação atual, chega a um bilhão e 500 milhões de reais. Uau! Tal orçamento coloca o filme ainda sem título entre um dos mais caros já produzidos.

O longa é uma coprodução entre a Apple Studios, o produtor Jerry Bruckheimer e Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1. O piloto, além de participar da produção, atua como consultor dos atores para trazer o máximo de autenticidade para as cenas.

Brad Pitt será Sonny Hayes, um piloto de F1 que foi muito famoso na década de 90. Na trama, o atleta é convidado para voltar ao esporte e formar dupla com uma estrela em ascensão, Joshua Pearce, que será vivido por Damson Idris.

O filme tem direção de Joseph Kosinski, que também foi responsável por Top Gun: Maverick. Os atores já foram flagrados em locais tradicionais do automobilismo como o circuito de Silverstone, na Inglaterra, e no Grande Prêmio da Hungria.

Durante as cenas, os atores receberam um carro fictício, uma modificação feita pela Mercedes de um monoposto de Fórmula 2, categoria inferior a Fórmula 1. Nas telonas, os carros devem se parecer com os usados na F1 e as câmeras irão capturar toda a ação da corrida com o uso de uma câmera 6K.