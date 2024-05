Piastri é o mais rápido no 3º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1 e Pérez acerta muro

Oscar Piastri superou os pilotos da Ferrari e foi o mais rápido do terceiro treino livre e do fim de semana do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O tempo do australiano da McLaren foi de 1min15s529. Lando Norris terminou em segundo, com Carlos Sainz em terceiro.

O tricampeão mundial Max Verstappen continuou tendo dificuldade em controlar sua Red Bull e fechou apenas com o sexto melhor tempo: 1min16s366. A escuderia austríaca, inclusive, terá muito trabalho pela frente. Ao final do 3º treino livre, Sérgio Pérez acertou o muro e chegou a acionar a bandeira vermelha.

A Red Bull não conseguiu dar voltas rápidas com os pneus macios por causa do acidente do mexicano, sendo uma incógnita para o treino classificatório.

Quem também acabou se destacando foi George Russell, com o quinto melhor tempo, atrás também de Charles Leclerc. Seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, ficou em 17º.

O GP da Emilia-Romagna volta ao calendário da F-1 após não ser disputado na temporada passada, em razão das enchentes nesta região da Itália. A corrida acabou sendo cancelada de última hora na temporada 2023. Para este ano, o circuito recebe diversas homenagens aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, no GP de San Marino, disputado no mesmo traçado, em 1994.

Os pilotos voltam ao traçado italiano às 11 horas (de Brasília) para o treino classificatório que definirá o grid de largada. A corrida acontecerá no domingo, às 10h.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s529

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s829

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min16s067

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s087

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s095

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s366

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s470

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min16s481

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s543

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min16s547

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min16s560

12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min16s631

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min16s668

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min16s695

15º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min16s794

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min16s923

17º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s960

18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s339

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s9361

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min17s891