Palavra do Leitor - 17 de maio de 2024

Tarifa zero

Projeto de lei de Ivan Silva (PRTB), líder da Câmara em São Bernardo propõe instituir tarifa zero no transporte público municipal (Setecidades, dia 16). Ivan diz não saber qual o impacto financeiro da proposta. Pelo jeito, um projetinho absurdo e irresponsável. Como alguém propõe projeto de lei que nem sabe quanto vais custar e de onde virão os recursos? E a lei de responsabilidade fiscal, onde fica? Alguém daria o seu cartão de débito para outrem gastar sem saber quanto será gasto? Fala sério, hein! Para ter paternidade do projeto é preciso fazê-lo com responsabilidade e não apenas propor algo absurdo. Melhor estudar bem antes, pois agir com o fígado não dá certo, e este é um bom exemplo.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Petrobras – 1

‘Lula demite Prates da presidência da Petrobras’ (Economia, dia 15). Lula troca comando da Petrobrás. No passado, ele e seus amigos quase quebraram a empresa que era orgulho do Brasil e uma das maiores do mundo. Por

que não coloca de uma vez o Zé Dirceu na presidência da estatal, já que é ele quem manda no País mesmo?

Moyses Cheid Junior

Capital

Petrobras – 2

A Petrobrás, orgulho dos brasileiros, que não mereceu respeito da gestão de Jair Bolsonaro, está pior agora com Lula, que, literalmente sem rumo, demite o presidente da estatal Jean Paul Prates. Que fazia o possível para seguir as boas regras do mercado, mas acaba ser humilhado e linchado na empresa pelo Planalto. Lula, perturbado com a queda de sua popularidade e sentindo-se dono da Petrobras, em somente 17 meses de gestão, terá nomeado dois presidentes, com a provável chegada de Magda Chambriard. Pior ainda: depois da notícia da queda de Prates, a Petrobrás perdeu R$ 40 bilhões no valor de mercado e, nesta quarta-feira, suas ações despencaram mais de 8%. É desta forma estúpida de governar que o presidente segue desencorajando os investidores, empresários e consumidores. E com a credibilidade no fundo do poço, nada existe no horizonte de melhora nas condições deste País tupiniquim.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Tragédia gaúcha

Segundo dados oficiais, o Brasil tem aproximadamente U$ 355 bilhões em reservas internacionais, ou R$ 1.775 trilhão. É muito dinheiro destinado a este fundo, que é muito importante e visa absorver o impacto e a segurança monetária do País em relação a alguma grave crise internacional. Mediante a catástrofe pela qual está passando nosso Estado irmão, Rio Grande do Sul, importantíssimo, principalmente em se tratando de agronegócio, se pegarmos U$ 5 bilhões deste fundo, o que não representa muita queda nas reservas, mas é muito para a catástrofe que vive o Rio Grande do Sul, teríamos R$ 25 bilhões destinados à reconstrução do Estado. Não sou economista, mas este dinheiro existe e acredito que não deve ser algo tão difícil de se fazer. Basta um pouco de visão e vontade política das autoridades deste País. Fica a sugestão. Não precisa fazer malabarismos.

Mauri Fontes

Santo André

Transporte de alunos

‘Crianças andam quase 1km para pegar ônibus escolar em S.Bernardo’ (Setecidades, dia 16). Fazendo coro com as missivistas do Diário, de fato, o transporte escolar precisa ser repensado em todo o Estado de São Paulo.Tem acontecido coisas bárbaras: crianças esquecidas dentro da van, atropelamentos inexplicáveis. É hora de cada município colocar seu pessoal para ver de perto cada situação. Transporte escolar exige regras rígidas.

João Camargo

Capital