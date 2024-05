Zayn Malik lança quarto álbum de estúdio, Room Under The Stairs e declara: Espero que gostem tanto quanto eu

O novo álbum de Zayn Malik, ex-integrante da One Direction, foi lançado nesta sexta-feira, dia 17, três anos após seu último disco, o Nobody is Listening. Intitulado de Room Under The Stairs - Quarto Abaixo das Escadas em tradução livre -, o projeto conta com 15 faixas que percorrem entre o folk e o country.

What I Am foi o primeiro single do álbum, lançado no dia 15 de março. Em seguida, veio Alienated, no dia 12 de abril e Stardust foi a terceira faixa escolhida para ser single, entretanto, foi lançada no mesmo dia do álbum. Todas as canções single vieram acompanhadas de videoclipes.

Em uma publicação no Instagram, o cantor agradeceu aos fãs:

Obrigado por todo o amor e apoio inabaláveis de vocês. Espero que gostem deste disco tanto quanto eu amei criá-lo, escreveu.