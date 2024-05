Duda Nagle revela já ter mordido lanche com barata: - Voltei a comer lá tranquilamente

Será que é isso mesmo? Duda Nagle sacudiu as redes ao revelar uma história um tanto quanto peculiar. O ator notou que havia uma barata no pão de seu lanche, mas mesmo assim continuou frequentando o estabelecimento.

Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, Duda contou que mordeu o lanche e logo na primeira mordida percebeu que havia um inseto na comida:

? Dei a primeira mordida e estava muito quente. Soltei, e caiu de cabeça para baixo. Tinha uma barata enorme chapada no pão! E a minha dentada estava a um milímetro da patinha da barata peluda.

Após o episódio, ele contou que virou motivo de piada, e que até saiu em uma charge de um jornal, que brincou com a situação:

? No dia seguinte, estava a charge no jornal e a minha mãe, com o maior cabeção, segurando um pão com barata.

Apesar do ocorrido, Duda voltou a frequentar o restaurante. Leda Nagle, mãe do ator, que também participava no podcast, contou como foi:

? Os caras da lanchonete foram lá em casa. Foi um horror! Gostávamos, mas perdemos a vontade.

Para reconquistar a família Nagle, o estabelecimento resolveu presenteá-los, disse Duda:

? Para resolver essa história, me deram um monte de vouchers. Demorei anos, mas voltei a comer lá tranquilamente.