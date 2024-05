Dulce María confirma que foram encontradas irregularidades em auditoria do RBD

Andrés Tovar, marido de Maitê Perroni, confirmou que está sendo realizada uma auditoria para quantificar o desfalque que o ex-empresário Guillermo Rosas teria cometido aos integrantes do RBD durante a Soy Rebelde Tour, que realizaram em 2023.

Em entrevista ao programa Ventaneando, da TV Azteca, ele contou que está sendo realizada uma investigação para compreender as questões monetária e descobrir onde foi parar o dinheiro que os cantores mexicanos deveriam ter recebido.

- Está em andamento a auditoria, na qual estão revisando todas as questões internas do passeio e também cogitam conversar com as empresas envolvidas para ver a questão dos recursos, onde estão, quanto custa, etc. O mais responsável numa empresa, e falo disso com a minha mulher, o mais responsável numa empresa, num tour, num negócio, é fazer uma auditoria interna para poder apresentar as contas a todos os sócios. No caso do RBD em particular, é muito importante que fechem os números até ao fim.

Segundo ele, há uma discrepância entre os lucros da turnê e os cachês recebidos. A investigação teria impedido que os artistas recebessem a quantia total dos shows no México e Colômbia, enquanto os do Brasil já teriam sido cobertos.

- Sim, eles contrataram, cada um deles tem seus advogados independentes e há um advogado americano que foi contratado para revisar, já que a turnê aconteceu e a empresa que eles formaram está nos Estados Unidos e bom, ele está tomando as providências necessárias para verifique se todos os números estão em ordem e revise todos os contratos. Há uma lacuna entre o que se diz ter entrado ou o que a turnê gerou em lucros em relação ao que recebeu.Sobre a possibilidade de a turnê ser retomada, Andrsé apenas respondeu:-Eu acho que eles também têm que pensar, em vez disso, encerrar a auditoria ou esta turnê, antes de pensar se querem começar outra turnê antes.

Dulce María também se pronunciou sobre a auditoria, lamentando a situação e contando que a primeira parte já aconteceu e irregularidades foram encontradas.

- Não estamos processando, até agora. Na primeira auditoria já identificamos irregularidades. Não posso dizer mais, não me cabe dar informações. É algo triste, destrói nosso coração porque tínhamos planos de seguir com a tour e neste momento estamos num momento difícil.