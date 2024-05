Após internação de Tony Ramos, sessões da peça O Que Só Sabemos Juntos são canceladas

Tony Ramos foi internado na última quinta-feira, dia 16, para drenar um sangramento no cérebro. Logo após sua internação, as sessões de O Que Só Sabemos Juntos foram canceladas. O ator estrelava a peça e era protagonista, ao lado de Denise Fraga.

No Jornal Nacional, o jornalista Willian Bonner compartilhou atualizações sobre como Tony e disse que, segundo o boletim médico, a cirurgia foi bem sucedida e o ator está estável.

O Que Só Sabemos Juntos marcava o retorno do Tony aos palcos depois de anos apenas no audiovisual. No entanto, o estado de saúde dele fez com que as sessões dos dias 17 a 19 de maio fossem canceladas.