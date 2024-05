Marta celebra Copa do Mundo feminina no Brasil e pede jogo de abertura no Rio Grande do Sul

O Brasil será anfitrião da 10ª edição da Copa do Mundo feminina e o torneio desembarcará na América do Sul pela primeira vez. A atacante Marta se pronunciou nas redes sociais e não escondeu a satisfação e a alegria em ter o País como sede do evento.

Na declaração, a craque celebra a conquista e faz um pedido. "Fiquei muito feliz com a notícia e tenho certeza de que a Copa do Mundo de 2027 será um sucesso", disse Marta. "Se fosse possível, gostaria que a primeira partida da seleção brasileira fosse no Rio Grande do Sul. O estado e o povo gaúcho merecem!!", afirmou a atleta.

A sugestão de Marta é motivada pela situação vivida no Rio Grande do Sul. Fortes chuvas deixaram o estado inundado e milhões de cidadãos foram afetados. Segundo a Defesa Civil, o número de mortos é de 154, e há 98 pessoas desaparecidas. Além disso, 806 pessoas estão feridas. "Meu coração e minhas orações estão com vocês", pontuou a camisa 10.

O planejamento feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou o estádio do Maracanã como palco da abertura e do encerramento do Mundial feminino. A data de início do torneio proposta pela entidade é 24 de junho de 2027, com término em 25 de julho.

Além do estádio do Rio de Janeiro, as sedes indicadas no projeto são: Neo Química Arena (São Paulo), Mané Garrincha (Brasília), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pantanal (Cuiabá), Castelão (Fortaleza), Arena Amazônia (Manaus), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife) e Fonte Nova (Salvador).

Marta também se emocionou ao destacar, em outra publicação, a importância de o País receber a Copa feminina. "Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso, quero agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista. Vamos seguir juntas, construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece. 2027 é no Brasil!", disse ela em vídeo.