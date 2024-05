Grande ABC tem alta de 28% nas mortes no trânsito no mês de abril

Durante o mês de abril, o trânsito do Grande ABC registrou, novamente, ao menos uma morte a cada dois dias. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o período contabilizou 18 óbitos na região, ante 14 no mesmo intervalo de 2023, um aumento de 28%. No acumulado do ano, porém, houve queda nos registros de 10%, passando de 68 no ano passado para 61 nesta temporada.

Dos 18 óbitos de abril, dez foram registrados em vias municipais (55%), sendo que a colisão foi o principal motivador dos casos, com dez, seguida pelos choques, com cinco. A maioria das vítimas dirigia motocicletas (11), eram homens (15) e tinham entre 20 e 24 anos (cinco casos no total). Durante o período, apenas São Caetano e Rio Grande da Serra não registraram mortes. São Bernardo apresentou o maior número, com oito, seguida por Ribeirão Pires (4), Santo André (3), Diadema (2) e Mauá (1).

O mês de abril antecede o Maio Amarelo. A campanha de conscientização e segurança no trânsito nasceu em 11 de maio de 2011, quando a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito e o mês tornou-se referência mundial para balanço das ações realizadas globalmente. Neste ano, a campanha “Maio Amarelo”, com foco na prevenção de acidentes de trânsito, traz o tema “A paz no trânsito começa por você”.

Por isso, José Luís Zabeu, chefe do Serviço de Ortopedia do Vera Cruz Hospital, em Campinas, e membro titular da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), traz dicas que auxiliam a reduzir o estresse na direção e a promover a segurança. Para evitar acidentes, mesmo com a ajuda de aplicativos de GPS, o especialista orienta que saber previamente o caminho gera menos estresse e evita que se fique o tempo todo olhando para a tela.

“Prestar a atenção ao trânsito e manter os olhos atentos à tela gera um grande cansaço e representa um risco. Compartilhe com alguém de sua família ou amigos seu itinerário; caso surja algum imprevisto, isso pode ser útil e a pessoa ao lado auxiliar no caminho correto”, indica o médico, que também destaca o piloto automático. “O acelerar e frear diante do risco de radares acaba por sobrecarregar o carro e o motorista, gerando fadiga e estresse desnecessários. O recurso é uma boa opção para evitar multas e o risco da alta velocidade”, sugere.

No acumulado de janeiro a abril, a região registrou 61 mortes, sendo 38 em vias municipais (62%). A maioria das vítimas dirigia motocicletas (32), eram homens (51) e tinham entre 20 e 24 anos (com 13 mortes no total). O registro de sinistros se manteve estável, passando de 675 para 637, com 5% de queda. O número registrado para o mês de abril é o menor desde o ano de 2021.

ESTADO

O Estado de São Paulo apresentou alta de 31% no número de mortes no trânsito em abril, em comparação ao período homólogo. Houve 399 ocorrências no intervalo em 2023, já neste ano foram registradas 525. Apesar da alta nos casos, o Estado teve queda nos sinistros em relação a abril do ano passado, passando de 16.363 para 14.986, o que representa diminuição de 8%.

