Inter fará treino solidário, escolhe Itu como ?casa? e pretende mandar jogos no Novelli Júnior

O Internacional comunicou nesta quinta-feira que fará seus treinos na cidade de Itu, interior de São Paulo. O time gaúcho usará as dependências do Otho Hotel. Ao mesmo tempo, entrou em contato com a Conmebol, com ajuda da prefeitura da cidade, para poder utilizar o estádio Novelli Júnior como 'casa' na Copa Sul-Americana.

O time gaúcho ficará instalado na cidade de Itu por cerca de 20 dias e treinará em dois turnos para retomar ao futebol. O Inter também aguarda a Conmebol fazer uma inspeção no estádio Novelli Júnior para usá-lo na Sul-Americana. O Ituano e a prefeitura estão de acordo com a solicitação.

"Seguimos juntos e vamos trabalhar muito para devolver alegria na casa do nosso torcedor. Voltaremos fortes e na nossa casa, com a nossa gente", afirmou o presidente Alessandro Barcellos em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

O Inter deve fazer o anúncio oficial sobre o local dos jogos assim que a Conmebol fazer a inspeção no estádio do Ituano. O clube gaúcho fará ainda um treino solidário no Complexo Esportivo da PUC antes de se despedir de Porto Alegre. A atividade será acompanhada por 1.300 sócios, sob a doação de 1kg de alimento não perecível.

O treino solidário começa às 15h30 de sexta, e os portões serão abertos 14h30. A atividade vai ocorrer mesmo com chuva. Os alimentos recolhidos serão doados para a PUC e destinados para o abrigo que funciona no local. Não serão aceitas doações de outros itens.

O Beira-Rio ficou inundado por causa das enchentes e o gramado ficou completamente danificado. O clube ainda não calculou o prejuízo, mas indicou que precisará de aproximadamente dois meses para deixar o estádio em condição para uso novamente.

O Centro de Treinamento, por outro lado, ainda está debaixo de água, o que levou o clube a realizar os treinamentos na PUC. O time gaúcho estudou também mandar seus jogos no Orlando Scarpelli e esteve em contato com o Figueirense nesta manhã, mas a cidade de Itu acabou sendo mais convidativa para os planos do clube gaúcho.

O Internacional volta a campo em 28 de maio, às 21h30, ainda sem local definido. O duelo será diante do Belgrano-ARG, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana.