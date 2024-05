Palavra do Leitor - 17 de maio de 2024

Sabesp – 1

‘Após denúncia, Sabesp corrige problemas em esgoto’ (Setecidades, ontem). Parabéns pela solução do problema do retorno do esgoto no Parque Ideal em São Bernardo apenas após a reportagem. Gostaria que fizessem também uma reportagem para ver se eles solucionam na esquina da Av. Dom Pedro de Alcântara com a Rua da Bondade, Vila São Pedro. Quando chove forte, o esgoto retorna para as casas número 6 e 4. Fizemos várias reclamações e quando aparece o técnico da Sabesp, explicamos o que está acontecendo e eles não executam o serviço. A rede de esgoto que vem da Rua Bondade está amassada próximo à esquina com a Av. Dom Pedro e, com isso, obstrui a passagem do esgoto, que acaba retornando às caixas de passagens destas duas residências. Espero que agora eles tomem providências.

Ailton Lima

São Bernardo

Sabesp – 2

Eu e minha família moramos no Parque Marajoara. E, infelizmente, faz muito tempo que toda noite, por volta das 21h, a água costuma faltar em nossas torneiras. E tem horário para retornar, somente na manhã do dia seguinte. Já fizemos várias reclamações e até agora nada foi resolvido. E então resolvemos falar com quem entende de gente: o Diário. Acreditamos que teremos sucesso com tão importante demanda.

Aparecida Linaura Catione Garcia

Santo André

Transporte de alunos – 1

‘Crianças andam quase 1km para pegar ônibus escolar em S.Bernardo’ (Setecidades, ontem). Uma palhaçada isso que estão fazendo. Crianças de colo, pequenas, especiais tendo de andar um quilômetro embaixo de sol ou chuva. Minha filha tem 4 anos e eu estava grávida, prestes a ganhar bebê, e tendo que andar todo dia essa distância. Algo precisa ser feito.

Renata Chagas

São Bernardo

Transporte de alunos – 2

Pois é. As crianças perderão a vontade de ir para escola. Todo dia reclama de dor de cabeça por pegar sol, dor na perna. Fora garoa e chuva. Mesmo com guarda-chuva a distância é tão grande que molha do mesmo jeito. Está muito ruim, tanto para os pais quanto para as crianças. Fora os perigo que o local tem.

Patricia Santos Miranda

São Bernardo

Transporte de alunos – 3

Está difícil essa situação. Um descaso total. Risco de acidente, ônibus subindo em parte das calçadas para manobrar, Têm mães com duas crianças de colo, na chuva e sol. Desrespeito. Descaso total com as crianças do Planalto, Jardim Laura 2.

Laylla Souza

São Bernardo

Transporte de alunos – 4

Isso é uma vergonha. Crianças terem que andar tudo isso para pegar um ônibus para ir para a escola! Sou moradora e vejo a luta das mães todos os dias para levar essas crianças para pegar o ônibus, andando debaixo de chuva e sol para as crianças não perderam aula. Sei porque minha vizinha também pega esses ônibus e sai de manhã cedo para não perder o ônibus. Por que eles não podem simplesmente mudar o local para mais perto, para as crianças não terem que andar tanto e não perder o dia de aula? Vamos colaborar, Prefeitura!

Juliana Sobral de Moraes

do Facebook

Flávia Morando

Ouvir na propaganda de partido político a pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo enaltecer as “maravilhas” da saúde pública do município é de revirar o estômago. Em que cidade vive essa moça? Será que ninguém contou para a “primeira-sobrinha” as tristes ocorrências no Hospital da Mulher? É óbvio que existem boas práticas na saúde, mas dizer que está excelente é demais. Um pouco de respeito às mulheres e crianças que sofreram e ainda sofrem com o atendimento médico seria de bom tom. O pior caminho que um político pode percorrer é subestimar a inteligência do eleitor. Nem todos praticam o voto de cabresto ou o nefasto voto do “menos pior”, existe vida inteligente e responsável no universo dos eleitores. E ainda tem pré-candidato de outro município que se aconselha com esse tipo de político. Misericórdia!

Maria Lopes

São Bernardo