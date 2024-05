Técnico da Ponte Preta deve ter dois retornos e aponta crescimento da equipe na Série B

A Ponte Preta segue tendo um início instável na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, em um dos jogos que fecharam as disputas da quinta rodada, o time campineiro acabou derrotado por 2 a 1 pelo Santos, mesmo jogando em casa, no Estádio Moisés Lucarelli. Agora tem retrospecto de apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, somando cinco pontos.

Apesar dessa oscilação e a derrota para o Santos, na qual o rival fez dois gols ainda no primeiro tempo e a Ponte Preta conseguiu descontar na segunda etapa, o técnico João Brigatti vê o time em crescimento, mas pediu atenção nas próximas rodadas para voltar a vencer.

"Nós tivemos algumas oscilações nos últimos jogos, mas a nossa equipe vem crescendo. Não é porque perdemos, mas temos que ver a evolução da equipe. Lógico que tivemos erros fatais, como nos dois gols, mas estamos evoluindo", disse o treinador.

De olho nesta reabilitação, a Ponte Preta volta a campo no domingo, às 16h, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá. Para a partida, o comandante pode contar com o retorno de dois jogadores. São eles: o lateral-esquerdo Zé Mário, que foi desfalque nas últimas rodadas, mas está recuperado de um desconforto muscular, e o atacante Jeh, em fase final de tratamento de uma tendinite.