Rafa Justus reúne mãe e madrasta em degustação para festa de 15 anos de idade

Em meio aos preparativos para festa de 15 anos de idade, Rafa Justus apareceu nas redes sociais, na noite da última quarta-feira, dia 15, para compartilhar que estava em uma degustação de aperitivos e drinks. Ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro, e da madrasta, Ana Paula Siebert, a estudante compartilhou uma foto com as duas e a cerimonialista no local onde será realizado o evento.

Fruto da antiga relação de Pinheiro com Roberto Justus, Rafa Justus vai completar 15 anos de idade no dia 21 de julho de 2024 está a todo vapor nas preparações para o baile de debutante. Em conversa com os seguidores nas redes sociais, contou:

Eu diria que tema não terá, mas quero uma coisa bem princesa, com bastante flores, etc.

Ainda através dos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus publicou o registro das quatro em um hotel de São Paulo e, na legenda, escreveu:

Cias de degustação! Amo.

Sentadas na grande mesa, Rafa, Ticiane e Ana Paula aparecem se deliciando e até brindando com bebidas de vários sabores. Além de entradas com diversos tipos de queijos e outros petiscos, comeram os pratos principais e sobremesas.

Ao postar como foi a degustação, a menina também compartilhou o drama que está vivendo para decidir o vestido para o evento. Enquanto estava experimentando as comidas, Rafa Justus foi gravada pensativa e brincaram:

Quando a Rafa descobre que ainda não tem o vestido da sua própria festa.

Vale ainda notar que, por coincidência, a aniversariante e a madrasta estavam com looks combinando. Ambas usaram uma regata preta da grife Loewe. A peça está à venda no site internacional da marca por 430 dólares, o equivalente a 2.200 reais.

Viemos de gêmeas sem combinar. Só acho que a gente tem muito bom gosto. Ela ganhou da mãe dela hoje, eu também vim com a minha, disse Ana Paula através das redes.

Tenho mais bom gosto, porque fui eu que dei, brincou Ticiane Pinheiro.