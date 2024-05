Birôs de crédito suspenderão negativação de dívidas no RS por 60 dias, diz ANBC

A Associação Nacional de Birôs de Crédito (ANBC) informou nesta quinta-feira, 16, que os birôs de crédito associados vão suspender por 60 dias a negativação de dívidas no Estado do Rio Grande do Sul, diante da situação de calamidade pública causada pelas enchentes.

Farão parte da ação a Equifax Boa Vista, a Quod, a Serasa Experian e a SPC Brasil. O setor também vai postergar a inclusão de dívidas que estejam em processo de comunicação no banco de dados, e cancelará a exibição de apontamentos inscritos após a decretação da calamidade.

A medida começou a valer em 1º de maio, data em que a calamidade foi decretada, e será aplicada de forma retroativa. "A ideia é que, com essa suspensão, credores, consumidores e empresas sejam capazes de conversar e renegociar seus créditos de forma responsável para que a economia e o bem-estar social possam se restabelecer de forma sustentável no Estado", diz em nota o presidente da ANBC, Elias Sfeir.

Medida similar foi tomada pelos birôs em abril de 2020, diante da eclosão da pandemia da covid-19. Neste ano, para o público gaúcho, os bancos têm renegociado e postergado prazos de dívidas.