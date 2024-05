EUA bloqueiam importações de mais 26 empresas chinesas devido às alegações de trabalho forçado

Os EUA bloquearão as importações de dezenas de empresas têxteis chinesas devido às suas alegadas ligações ao trabalho forçado, uma medida que se segue às queixas da indústria americana sobre concorrência desleal. Na quinta-feira, a administração Biden anunciará a adição de 26 empresas ao que é conhecido como Lista de Entidades da Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur (UFLPA). A lista nomeia empresas que os EUA alegam estar envolvidas na exploração de trabalho forçado na região chinesa de Xinjiang, lar do povo uigure e de outros grupos minoritários.

As adições aumentam drasticamente o tamanho da lista da UFLPA, o que, juntamente com uma mudança na metodologia, eleva o número total de empresas banidas para 65. Todas as empresas fazem parte da indústria têxtil da China, cujo domínio levou a queixas de concorrência desleal de fabricantes nos Estados Unidos. As empresas mencionadas servem como intermediários, adquirindo algodão de Xinjiang e vendendo-o principalmente a empresas chinesas que o utilizam para fiar fios ou fabricar tecidos.

No âmbito da UFLPA, todas as importações ligadas a Xinjiang foram efetivamente proibidas desde 2022, e as autoridades dos EUA têm instado repetidamente as empresas a examinarem as suas cadeias de abastecimento. A lista nomeia empresas específicas cujos produtos são proibidos, inclusive como componentes de um produto acabado. A especificidade pode proporcionar mais certeza às empresas que tentam permanecer no lado certo da lei, mas também pode causar dores de cabeça para algumas empresas - a Volkswagen, por exemplo, disse em fevereiro que os EUA apreenderam milhares de seus veículos Bentley, Porsche e Audi porque uma peça foi feita por um fornecedor da lista.

As adições de quinta-feira podem pressionar as cadeias de abastecimento corporativas. A China é a maior fonte estrangeira de têxteis e vestuário dos EUA, uma categoria de bens que inclui vestuário, bem como componentes para equipamentos de proteção individual e outras aplicações.