Cássio participa de treino do Corinthians e aguarda definição sobre sua ida para o Cruzeiro

A novela envolvendo a iminente saída de Cássio do Corinthians teve mais um capítulo nesta quinta-feira. O goleiro participou da atividade realizada no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Os seus representantes seguem em negociação com a cúpula corintiana para tratar da rescisão do vínculo, que vence somente em dezembro. Cássio recebeu uma oferta de três anos de contrato do Cruzeiro e aguarda uma definição para o desfecho da situação.

Nesse período em que está fora do time titular, Carlos Miguel assumiu o gol corintiano. Caso o desligamento de Cássio seja acertado, o clube estuda fazer possíveis homenagens ao jogador por sua passagem no Parque São Jorge.

Os trabalhos no Centro de Treinamento contaram com a presença do lateral-direito Matheuzinho, do volante Paulinho e do atacante Pedro Henrique. O trio, que estava entregue ao departamento médico, ainda não está liberado para voltar ao time.

Na atividade desta quinta-feira, o técnico português António Oliveira comandou uma movimentação em espaço reduzido com os jogadores a fim de simular uma marcação por pressão. Na sequência, ele orientou um trabalho de enfrentamento com parte do elenco.

No embalo da goleada sobre o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana, neste meio de semana, António Oliveira quer aproveitar o tempo livre para fazer ajustes na equipe a fim de tornar o time mais eficiente na parte ofensiva.