Copa América tem aumento no limite de inscritos e Dorival pode chamar mais três jogadores

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, que o limite de inscrições para a Copa América subiu de 23 para 26 jogadores, portanto o técnico Dorival Júnior pode fazer mais três convocações para a seleção brasileira. Incluir novos nomes, contudo, não é obrigatório, e a decisão fica a cargo de cada comissão técnica participante do torneio continental.

Caso a opção seja por chamar mais três atletas, é necessário que a confederação mantenha o total de 50 pessoas na delegação, já que o limite está relacionado aos gastos cobertos pela organização do evento, caso de acomodação, refeições, transportes, entre outros. Então, se a delegação já for composta por 50 profissionais, três têm de ser cortados para a inclusão dos jogadores extras.

"Assim, se uma Associação Membro da CONMEBOL (AMP) decidir registrar mais de 23 jogadores, ela deverá automaticamente registrar menos oficiais e integrantes da comissão técnica para totalizar 50 membros na delegação (por exemplo, se uma AMP escolher registrar 26 jogadores, o número de oficiais registrados na Lista de Boa Fé deve ser de 24 membros)", explicou a entidade.

Os novos convocados precisam estar na lista provisória que foi enviada à Conmebol no dia 5 de maio. Não houve mudanças relativas ao limite de pessoas da delegação no banco de reservas em dias de jogo, que permanece em 23, incluindo jogadores e comissão técnica.

"O número máximo de membros da delegação no banco nos dias de jogo permanece em 23, incluindo jogadores e equipe técnica. No caso de uma AMP optar por escalar 26 jogadores - 11 em campo e 15 no banco, o número máximo de oficiais no banco deve ser de 8, por exemplo. É importante mencionar que as equipes podem levar um máximo de 15 jogadores reservas no banco em cada dia de jogo, e um mínimo obrigatório de 7 atletas", comunicou a Conmebol.

O Brasil está no Grupo D da Copa América e estreia dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, às 22 horas (horário de Brasília). Colômbia e Paraguai são os outros integrantes da chave.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DE DORIVAL JÚNIOR PARA A COPA AMÉRICA:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City).

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto).

Zagueiros: Beraldo (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vini Jr. (Real Madrid).