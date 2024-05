Morre Missinho, primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana, aos 64 anos de idade

Luto no Axé! O primeiro vocalista e fundador da banda baiana Chiclete com Banana morreu nesta quinta-feira, dia 16, em Salvador, aos 64 anos de idade. Segundo informações do jornal Metrópoles, o artista deu entrada no Hospital Roberto Santos, na capital baiana, com crise renal no começo de maio. E, então, ele teria piorado por possuir diabetes e morreu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Enquanto fazia parte da banda de axé, escreveu sucessos que ainda fazem parte do repertório do Chiclete, como Mistério das Estrelas, Olhos da Noite, Tieta do Chiclete e Lua Menina. Em 1986, Missinho decidiu sair do grupo e foi substituído por Bell Marques.

A conta oficial do Chiclete com Banana no Instagram publicou uma homenagem ao ex-integrante e lamentou a morte:

Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço para mostrar o seu talento, e mostrou. Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade. Nos mostrou o lado do forró raiz e da importância dele. Missinho, de Mistérios nas Estrelas, de Sementes e de tantas outras canções que fizeram a alegria de muitos. Que o seu som ecoe bem alto por todos os cantos, carregando sua poesia pelas esquinas da alegria e que seu novo caminho seja cheio paz e notas musicais que formem acordes de luz por onde passar, escreveram.