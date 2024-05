Brasil garante cinco skatistas na semifinal do qualificatório olímpico em Xangai

O Brasil teve quase 50% de aproveitamento no primeiro dia de disputa no Olympic Qualifier Series de Xangai, na China, que vale pontos na disputa por vagas para Paris-2024 nas categorias street e Park. Dos 11 atletas do País nesta quinta-feira, cinco avançaram às semifinais: Isadora Pacheco, Dora Varella, Raicca Ventura, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna.

Apesar de ser um qualificatório para Paris-2024, a competição na China não define direto quem serão os representantes brasileiros - o número máximo de vagas por categoria é de três na França. Mas garante preciosos pontos na corrida por vaga. Além de Xangai, haverá outro Olympic Qualifier Series, em Budapeste, na Hungria, entre 20 e 23 de junho.

A pontuação somada nos Olympic Qualifier Series se junta com a média da primeira fase, que envolveu as quatro competições principais, incluindo os mundiais, com descarte da nota mais baixa. No fim, serão definidos os três skatistas de cada País.

Nomes mais bem ranqueados na categoria Park feminina, Isadora Pacheco, Dora Varella e Raicca Ventura foram bem nesta quinta, avançando no Top 10 das semifinais. Isadora fez 74,15 pontos na primeira volta, avançando com a sexta melhor nota do dia.

"Eu estava bem nervosa, mas tentei me manter calma, respirar bastante e imaginar minha linha. Me imaginar saindo com o skate na mão. E deu tudo certo. Consegui garantir na primeira volta", celebrou Isadora.

Dora Varella veio logo a seguir, em sétimo, com 72,03 pontos somados na segunda passagem, enquanto Raicca fez o nono resultado do dia, com 69,05 pontos, também na primeira volta. Como apenas as oito melhores da semifinal se garantem na decisão, ela terá de melhorar ao menos uma posição.

"Acho que todo mundo estava um pouco nervoso, são só dois dias de treinos. A gente pensava que era muito pouco, só que na hora todo mundo acertou e foi bom", afirmou Raicca. "Eu tentava só relaxar, lembrar de curtir, me divertir e andar de skate, que é muito bom. Foi isso que me deixou mais tranquila e me fez acertar a volta", completou Dora.

Além do trio, o País ainda teve na pista Yndiara Asp, que acabou batendo as costas e somou somente 52,50, terminando no 19º posto, e Fernanda Tonissi em 29º, com 42s16.

No masculino, pela categoria street, Felipe Gustavo se garantiu na nona colocação, com 83,42 pontos, enquanto Giovanni Vianna obteve a 16ª e última vaga da semifinal, com 81,95.

"Hoje o dia foi bem quente, estava bem acirrado, todo mundo andando demais. As notas foram bem altas, de todo mundo que passou. Isso é bem difícil de acontecer"< reconheceu Giovanni, que celebrou "estar bem focado."

Os outros quatro representantes verde e amarelo ficaram em posições ruins: Filipe Mota (21º com 79s19), Gabryel Aguilar (25º com 78,59), Kelvin Hoefler (31º com 68,44) e Lucas Rabelo (37º com 52,47).