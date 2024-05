Endrick tem edema na coxa diagnosticado, mas deve fazer jogo de despedida pelo Palmeiras

O Palmeiras informou, nesta quinta-feira, que o atacante Endrick sofreu um edema na coxa direita. O jogador foi submetido a exames e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O clube não quis definir prazo para o retorno do camisa nove.

Apesar dos cuidados, a lesão é de grau leve. Assim, o jogador tem grande chance de defender o clube antes de se apresentar para defender a seleção brasileira para a disputa da Copa América, que vai ter seu início em junho.

Diante da lesão, o camisa nove deve ficar fora do confronto com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira. Provavelmente seu último compromisso pelo clube será no dia 30 de maio, diante do San Lorenzo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores.

A partida com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 2 de junho em Belo Horizonte. No entanto, Endrick não poderá reforçar o Palmeiras por estar suspenso.

Endrick se machucou no segundo tempo da vitória de 2 a 1 do time paulista sobre o Independiente del Valle nesta quarta-feira, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após sentir a lesão, ele foi substituído por Raphael Veiga.