Morre o jornalista Antero Greco, aos 69 anos de idade

Notícia triste para o mundo dos esportes. No dia 16 de maio, a informação sobre a morte do jornalista e apresentador Antero Greco, aos 69 anos de idade, em São Paulo, foi noticiada por Paulo Soares, com quem ele trabalhou por anos, como mostra publicação feita pelo jornal O Globo.

Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então fazia tratamento para a doença.

Nos últimos dias, ele estava internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, na capital paulista.