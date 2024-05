Sophie Turner confessa ter pensado em dar fim na sua primeira gravidez com Joe Jonas

Sophie Turner tem feito diversas declarações sobre o término de seu casamento com Joe Jonas nos últimos tempos. Agora, ela admitiu ter pensado em dar um fim à gravidez de sua primeira filha com o ex. Eles tiveram duas filhas durante o casamento, Willa e Delphine, de três e um ano de idade, respectivamente. Os dois se casaram em 2019, no entanto, anunciaram a separação em 2023 através das redes sociais. Atualmente a guarda das crianças é compartilhada.

Em entrevista para British Vogue, a atriz falou sobre a maternidade e suas dificuldades. Ela compartilhou sobre o período pós-divórcio e como a sociedade a julgou por sair muito de casa. No bate-papo, a artista contou sobre sua primeira gravidez e como foi a descoberta, em um retiro em Bali:

? Era o meu primeiro dia lá, eu havia acabado de conhecer a minha colega de quarto. Antes de nos sentarmos para conversar, eu contei para ela que precisava ir fazer um teste de gravidez. Então fiz o teste e, tipo: Estou grávida, prazer em conhecê-la.

Sophie também falou sobre como foi contar a novidade para o ex-marido e confessou seus pensamentos:

? Talvez porque eu ainda era muito nova, guardei para mim por uma semana. Ainda bem, havia terapeutas lá para me ajudar. Contei para o meu marido quando voltei. Lembro de jogar o teste para ele, aí perguntei: O que você acha que vamos fazer? Vamos ter?

A estrela de Game of Thrones falou que mesmo sendo nova, algo mudou aquele dia e ela sentiu que precisava tê-la:

? Quando você está em seus 20 e poucos anos, a vida é muito simples. Naquela época, eu ainda não sabia se queria ser mãe, mas algo mudou em mim aquele dia. Eu apenas soube que queria tê-la.

Turner diz ter uma boa relação com as filhas e adora vê-las crescendo:

? Nessa idade, as coisas mudam rápido demais. Uma semana elas ainda estão mamando e na seguinte elas estão sentadas comendo abacate. É um milagre vê-las crescer em frente aos seus olhos.

Vale lembrar que após o término do casamento, Joe e Sophie assinaram um acordo de guarda compartilhada, e apesar de algumas divergências, eles mantêm o acordo.