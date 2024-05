Em marcha lenta

O Grande ABC está localizado a cerca de 1.000 quilômetros do Rio Grande do Sul, mas nem por isso passa ileso pela tragédia causada pelas enchentes naquele Estado. As montadoras de automóveis instaladas na região começam a sentir os efeitos do desequilíbrio climático. Fabricantes de autopeças que têm as suas sedes no Sul do País foram seriamente impactadas e, desta forma, não têm como suprir a cadeia produtiva. Com isso, as linhas de produção têm de ser paralisadas.

A Volkswagen, de São Bernardo, por enquanto, é a mais prejudicada. Tanto que na unidade da Via Anchieta haverá parada de dez dias, com início no dia 20, que envolverá 4.000 trabalhadores. O problema seria um componente utilizado na fabricação do eixo dos carros. Sem ele não há como montar os veículos. Informações de bastidores dão conta de que a empresa busca um substituto, inclusive fora do País.

A Mercedes-Benz, também em São Bernardo, é outra que parou as linhas, nos dias 9 e 10, por falta de insumos, e vem monitorando diariamente o mercado para ver a possibilidade de novas interrupções.

O cenário desolador do Rio Grande do Sul tem potencial para atingir o setor automotivo de várias maneiras, como aponta o consultor Cassio Pagliarini, que foi ouvido em reportagem acerca do assunto publicada nesta edição do Diário. Ele destaca que fábricas localizadas próximo a Porto Alegre e nas bacias inundadas terão pela frente quebra de produção e necessidades diversas de recomposição de maquinário. E que todas elas vão enfrentar falta de energia elétrica em determinados momentos. O especialista ilustra ainda que pelo menos 30 dias serão necessários para que parte das estradas gaúchas voltem a ficar transitáveis e outras 60 para a reconstrução das fábricas de componentes atingidas.

No caso do setor automotivo, a inundação ocorre no momento em que o mercado começava a mostrar reação, tanto na produção quanto nas vendas. Além da esfera humanitária, os impactos econômicos da tragédia gaúcha são imensuráveis. Tudo muito triste.