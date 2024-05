Putin é recebido por Xi em Pequim e inicia viagem de dois dias à China

O presidente da China, Xi Jinping, deu as boas-vindas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma cerimônia oficial nesta quinta-feira, 16, em Pequim. A visita de Putin ocorre em um momento em que a Rússia se tornou mais dependente economicamente da China, após a invasão da Ucrânia, há mais de dois anos. Putin terá reuniões com Xi e com altos funcionários chineses. A visita tem o objetivo de aprofundar a "relação sem limites" entre os dois países. Fonte: Associated Press.