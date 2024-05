Palavra do Leitor - 15 de maio de 2024

Trânsito em São Caetano

A comunicação com os cidadãos e motoristas de São Caetano deveria ser revista, pois é péssima! Já não basta as inúmeras obras para justificar, arrecadar ou sei lá o que em ano eleitoral que estão nos atormentando demais! Circular pelo Centro, Goiás ou bairro Fundação está terrível. Piora quando a Prefeitura, a Secretaria de Obras ou de Comunicação não avisam previamente seus munícipes. E se circular de carro está uma porcaria (para não dizer outra coisa), andar a pé pelas calçadas também não é diferente. Quando finalmente estão terminadas (as calçadas), existem os espertalhões que as usam como garagem de carros e a Secretaria de Mobilidade faz vista grossa. Isso acontece, por exemplo, na frente de quase todas as lojas de veículos e barzinhos da cidade. Por favor, preocupem-se menos com a eleição e mais com seus cidadãos.

Douglas Roberto Emiliani

São Caetano

Voluntários

Parabéns a todos os voluntários que arriscaram suas vidas salvando pessoas na escuridão da madruga encharcada no Sul. Pessoas que não estavam atrás de holofotes, mas de salvar vidas humanas. É notório e sabido que o deslocamento de tropas leva um tempo, mas temos que ter contingência preparada full time. Parafraseando a senhora Bolsonaro, hospital e cemitério desconhecem classe social. Ou seja, quem não vive para servir não serve para viver.

João Camargo

Capital

Câmara de Santo André

Venho por meio desta respeitável coluna solicitar ao Diário que publique os nomes dos vereadores da Câmara de Santo André que, insanamente, votaram a favor do projeto de lei que aumentou o número de cadeiras de 21 para 27. Uma verdadeira afronta com o contribuinte, um absurdo. Como podem ter uma atitude ridícula dessas, diante da situação que se está vivendo neste País, com desemprego, fome, inflação e tantas outras dificuldades? É muita imoralidade, muita cara de pau; mais dinheiro desperdiçado com salários, assessores, gabinetes e regalias para mais sanguessugas. O momento exige contenção de gastos e esses senhores me vêm com essa pouca vergonha? Eu, com meus 85 anos de idade, voto desde os 18 anos. Já vi muitas incoerências, maldades, falcatruas e sujeiras nesta vida no que diz respeito à política. Mas parece que nada adianta e o tormento nunca terá fim. Convoco a todos os eleitores de Santo André que analisem essa atitude e deem o troco nas eleições que se aproximam como forma de protesto. Pois a necessidade prioritária é deixada de lado para atender a atitudes egoístas e desumanas por partes destes que se dizem homens públicos.

Manoel Borges

Santo André

Olimpíada

Nos Jogos Olímpicos na capital da moda, Paris, os uniformes da delegação brasileira são de uma falta de imaginação que deixa a desejar!

Tania Tavares

Capital