Tarifa zero, pauta eleitoral inescapável

Não se sabe ao certo se o movimento foi 100% calculado, mas o fato é que o presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), incendiou o debate pré-campanha eleitoral no Grande ABC ao dizer, na sessão de terça-feira, que pretende apresentar projeto instituindo a tarifa zero no transporte público municipal, utilizando como modelo o programa que vigora em São Caetano desde 1º de novembro de 2023. O impacto foi tanto que iniciativas semelhantes começaram a pipocar região afora. Ontem, projeto de gratuidade das passagens de ônibus foi protocolado na Câmara de São Bernardo pelo líder do governo Orlando Morando (PSDB), Ivan Silva (PRTB). Pauta cara à sociedade, situação e oposição travam nos bastidores das cidades disputa acirrada pela paternidade da ideia.

BASTIDORES

Intrigante

Tem causado certo estranhamento o comportamento do vereador Pedro Awada (União Brasil), de Santo André, no que diz respeito ao Hospital Estadual Mário Covas. Embora o empreendimento seja comandado por Adilson Cavalcante, indicado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de quem o parlamentar andreense é aliado, Awada (foto) subiu o tom das críticas ao superintendente depois que a direção do hospital começou a se afastar da Faculdade de Medicina do ABC, deixando alunos e professores na mão.

Delay

Prefeitos do Grande ABC têm reclamado, por enquanto apenas de forma reservada, dos constantes atrasos nos repasses de valores de convênios assinados com o governo do Estado. Há casos, e não são poucos, em que a demora do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a liberação do dinheiro chega a dois meses.

Freio de mão

O desempenho de Flávia Morando (União Brasil) nos primeiros 45 dias pós-anúncio da pré-candidatura ao Paço de São Bernardo, considerados cruciais para que a popularidade dela deslanchasse, ficou aquém do que esperava o tio-prefeito, Orlando Morando (PSDB). A luz amarela se acendeu no núcleo do grupo político do tucano. A ordem é injetar gás extra na divulgação da imagem da primeira-sobrinha. Ontem, ela estrelou as propagandas do partido em rede estadual de rádio e televisão.

Esportes

A Prefeitura de São Caetano contratou empresa de Monte Alto, cidade a 368 quilômetros, no Interior paulista, para que forneça árbitros para competições esportivas promovidas pelo município no decorrer de um ano. Pelo serviço, a Liga Monte-altense de Futebol de Salão vai receber o valor de R$ 940 mil.

Efetivo

Presidente e vice-presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, respectivamente, os vereadores Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, e Sargento Alan (PL), de Ribeirão Pires, estiveram ontem na Secretaria de Estado da Segurança Pública, na Capital, protocolando documento que solicita aumento “significativo” no efetivo de policiais militares e civis nas sete cidades. Segundo os legisladores, a população regional tem demonstrado “crescente preocupação” com o déficit de soldados e agentes.

Turismo

Secretário de Estado do Turismo, Roberto de Lucena estará hoje, a partir das 10h, na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André. Grupo de trabalho do setor na instituição vai apresentar ao visitante as demandas regionais e o planejamento estratégico do ABC Tur – Roteiro da Natureza e da Indústria.