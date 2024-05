Deputado propõe lei contra rescisões de planos

Em reunião realizada nesta quinta-feira (15) com o presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde), Paulo Roberto Vanderlei Rebello filho, o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) afirma ter cobrado uma postura em relação ao caso de rescisão unilateral e imotivada de contratos coletivos por adesão de crianças com TEA (transtorno do espetro autista).

O Diário revelou o drama vivido por famílias da região afetadas pelos cancelamentos, que atingem também milhares de contratos em todo o País.

De acordo com o vereador Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo, que é ativista da causa autista, a reunião serviu para pressionar a agência. “ O que me deixa esperançoso é que essa pauta ganhou corpo e os planos de saúde vão começar a sofrer pressão”, disse.

Manente apresentou o Projeto de Lei 1731/2024 para justamente buscar que os planos apresentem garantias às pessoas com TEA e para tentar mudar o poder de alcance da regulação da ANS nos planos coletivos, impedindo rescisões como as vistas recentemente. “Precisamos exigir que a ANS controle os abusos que ocorrem não apenas na discriminação que está sendo feita como também nos aumentos abusivos. Eles deixam de fazer os planos individuais, que são regulados pela ANS, para fazer os coletivos, que não têm regulamentação nenhuma”, disse o deputado, que vai buscar regime de urgência para o PL.