Após denúncia, Sabesp corrige problemas em esgoto

Após reportagem do Diário, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) consertou problemas em uma tubulação de esgoto que causava transtornos aos moradores da Rua dos Palmitais, no Parque Ideal, em São Bernardo.

No ano passado, o equipamento foi instalado para que a população enfim tivesse saneamento básico, mas não foi conectado às fossas, levando alguns moradores a fazerem ligações clandestinas – o que resultou no retorno de esgoto pelas ruas. Equipes da companhia tamparam o buraco da tubulação, que foi coberto com asfalto.

O problema acontecia havia pelo menos dois meses, segundo denúncias. Roselaine França de Lima, vendedora de 49 anos, relatou que a situação estava insustentável. De acordo com ela, o cheiro dentro de casa era forte, e a rua, frequentada por muitas crianças a caminho da escola, estava contaminada por fezes escorrendo 24 horas por dia. Ela ressalta que nunca houve sistema de esgoto na região e que a tubulação instalada no ano passado ainda não estava pronta para receber o despejo, resultando no problema bem em frente à sua casa.

“Estávamos há mais de dois meses passando por um grande problema. Ligaram o esgoto clandestino sem autorização da Sabesp em tubulações que ainda não estavam prontas para receber isso. Com isso, o esgoto estourou, atingindo várias casas seguidas,” afirma Rosilaine.

“Foram meses de sofrimento com esgoto jorrando água de fezes na rua e calçada, causando um cheiro insuportável. Não tinha nem condições de abrir janelas e portas, além de isso impossibilitar até a passagem de pedestres”, finaliza.

Em nota divulgada na última terça-feira (13), a Sabesp afirmou que a rede de esgoto foi implantada parcialmente e agora está em andamento a construção de uma elevatória que destinará os dejetos coletados para tratamento. Em relação ao buraco apontado, a companhia afirmou que trata-se de um poço de visita da companhia.

Até que a infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário na região seja implantada completamente, a Sabesp orienta que os moradores devem adotar soluções individuais, como fossas sépticas, conforme a legislação vigente. “As devidas ligações dos imóveis à rede coletora da Companhia serão realizadas assim que a instalação da estação elevatória for concluída.”