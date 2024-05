Obras de expansão do Hospital Brasil vão gerar 3.000 empregos

As obras de expansão do Hospital Brasil, na Vila Dora, em Santo André, vão gerar 3.000 empregos diretos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15) durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para construção da nova torre da unidade hospitalar, que terá 22 andares e edifício garagem. A entrega será realizada em 2026 e o investimento chega a R$ 560 milhões. Após a inauguração, a Rede D’Or estima que até 2.000 funcionários podem ser contratados.

Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais da Rede D’Or, afirma que a escolha por realizar a ampliação em Santo André se deu pelo fato de a cidade já ter unidades consolidadas da marca. “Entendemos que aumentar nossos serviços no município seria conveniente para o usuário. Durante a obra, devemos gerar cerca de 3.000 vagas. Depois disso, de forma perene, entre 1.500 e 2.000 empregos. É um projeto desafiador para a cidade, mas necessário. Serão 360 leitos com crescimento da oncologia e maternidade.”

Segundo o executivo, a nova torre do Hospital e Maternidade Brasil estará entre os equipamentos mais modernos do Estado. Os leitos vão variar entre apartamentos e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). “Não deixamos de acreditar no Brasil mesmo em momentos difíceis. Continuamos investindo recursos para crescer nacionalmente. Vamos trazer um pouco mais de charme para a maternidade e cresceremos com o setor de oncologia. Precisamos focar em segurança e qualidade de assistência”, disse.

Para os tratamentos oncológicos, pacientes terão serviços como radioterapia, PET/CT (exame de diagnóstico por imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo) e SPECT/CT (laudo a partir de medicina nuclear). A maternidade terá acesso exclusivo e salas de parto humanizado. Por sua vez, o centro obstétrico será equipado com oito salas de partos eletivos e sala VIP.

“(A ampliação) Tem impacto imediato na geração de emprego e renda. Em um futuro muito próximo, esses investimentos vão gerar tributos e movimentar a economia da cidade. As pessoas que vão circular por aqui criarão uma cadeia no entorno promovendo serviços de diversos outros setores que também trazem recursos e renda para a cidade. O simbolismo desse investimento mostra que a cidade está no caminho certo e que conseguimos recuperar nossa credibilidade”, declarou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

A Rede D’Or tem 73 hospitais espalhados pelo Brasil. O Grande ABC possui sete unidades da marca, que está presente em Santo André (Brasil e Bartira), São Bernardo (IFOR e Assunção), São Caetano (São Luiz), Mauá (Brasil Mauá) e Ribeirão Pires (local que leva o nome da cidade).