Glaucoma: medição periódica da apressão intraocular dá diagnóstico precoce

O mês de maio também leva a cor verde por chamar a atenção para o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, celebrado neste domingo (26). O movimento visa conscientizar e alertar as pessoas sobre essa doença, que é uma das maiores causas de cegueiras evitáveis.





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma atinge 64 milhões de pessoas no mundo e no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira do Glaucoma (SBG), são cerca de 2,5 milhões de brasileiros com a patologia. A doença é uma alteração do nervo óptico que leva a um dano irreversível das fibras nervosas e perda de campo visual, causada pelo aumento da Pressão Intraocular (PIO) ou por uma alteração do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico.





Para o oftalmologista Fernando Eiji Naves, do hospital Santa Casa de Mauá, assim como a pressão arterial, a ocular também precisa de medição regularmente, já que o glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. “Os exames de rotina, com a medição da PIO, ajudam no diagnóstico precoce, já que a doença é assintomática no início. No entanto, com o passar do tempo surgem os pequenos borrões na visão, tropeços e esbarrões em móveis e objetos. Nenhum sintoma ou suspeita pode ser negligenciado”, explica o especialista.





Também há outros fatores de risco que levam ao glaucoma, como a predisposição genética, idade acima dos 40 anos, doenças como miopia, diabetes e hipertensão, o uso de colírios à base de corticoides e alguns traumas.





“O diagnóstico e o tratamento precoces reduzem os riscos de complicações, entre elas, a perda da visão. De acordo com o caso, o tratamento envolverá colírios, laser ou cirurgia”, finaliza o oftalmologista Fernando Eiji Naves.