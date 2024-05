Programa Moeda Verde de Santo André ganha quarta premiação

O programa Moeda Verde ganhou nesta terça-feira (14), na Capital, a sua quarta premiação. A iniciativa andreense que troca resíduos recicláveis por alimentos do tipo hortifrúti foi uma das vencedoras do Prêmio InovaCidade 2024, promovido pelo Smart City Business Brazil Congress, considerado o mais importante e estratégico evento sobre cidades inteligentes da América Latina.

A nova premiação foi recebida pelas mãos do prefeito Paulo Serra (PSDB). “O Moeda Verde mais uma vez foi reconhecido. Esse programa, que já foi replicado em vários municípios, traz segurança alimentar, qualidade de vida, inovação e sustentabilidade. Santo André é um orgulho para nós”, enfatizou.

Idealizado pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o programa concorreu com outras 128 iniciativas de todo o Brasil. Desse total, 43 foram premiadas. A solenidade de entrega de prêmios às ações vencedoras foi realizada durante a abertura do Smart City Business Brazil Congress, que está em sua 11ª edição.

“Quase sete anos após a implantação do Moeda Verde, para nós continua sendo uma alegria saber que o programa permanece sendo reconhecido como uma importante política pública socioambiental, sendo referência para a construção de cidades inteligentes e sustentáveis”, afirma o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Desde 2017, ao menos 16 municípios brasileiros se interessaram pelo programa Moeda Verde. Desses, quatro chegaram a implantar ação semelhante: Amparo, Francisco Morato, Mauá e São Caetano.

Além disso, em 2021, a iniciativa foi eleita o segundo melhor programa do Brasil com o Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade.

Em 2023, o Moeda Verde também integrou o pacote de ações de sustentabilidade que premiou a cidade de Santo André com o Prêmio Band Cidades Excelentes. Neste ano, em março, houve mais um reconhecimento importante: a iniciativa andreense foi uma das finalistas, entre 300 projetos selecionados, da quinta edição do Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards.