Impacto financeiro das enchentes no RS para a Petrobras é praticamente zero, diz diretor

O diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, Willian França, disse nesta terça-feira, 14, que o impacto financeiro das enchentes no Rio Grande do Sul para a Petrobras foi "praticamente zero".

França lembrou que a companhia tem duas refinarias e alguns terminais no Rio Grande do Sul, mas que a produção é pouco relevante dentro de todo o parque de refino da estatal. Houve, portanto, algum impacto, mas nada significativo.

"Paramos a Riograndense, que é uma refinaria pequena, e a Refap em Canoas opera com carga reduzida", detalhou França.