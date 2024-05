Lucas deve reforçar o São Paulo na Libertadores e James insinua retorno ao Everton-ING

Motivado com a vitória sobre o Fluminense, de virada, por 2 a 1, o torcedor do São Paulo ganhou mais uma boa notícia para a sequência da temporada. Livre de dores na coxa, o atacante Lucas Moura deve retornar ao time para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira, às 21h, no MorumBis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O próprio jogador afirmou que está próximo de voltar aos gramados. "Graças a Deus, estou recuperado e treinando com o grupo. A expectativa é de jogar o próximo jogo. Estou ansioso e querendo estar em campo, meu habitat é lá dentro. Estou ansioso para fazer parte do projeto do Zubeldía", disse Lucas Moura, à TV Globo.

Lucas vem desfalcando o São Paulo desde a estreia do time na Libertadores, quando sofreu a lesão na coxa na derrota para o Talleres, da Argentina, por 2 a 1. "Ele está bem, está treinando bem. Fez três treinos com o time. Amanhã (segunda) serão quatro. Na quarta, será o quinto. Acho que pode estar disponível para o jogo de quinta-feira", afirmou o treinador durante a coletiva de imprensa.

O São Paulo ocupa a vice-liderança do Grupo B, com nove pontos e já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O líder é o Talleres, com dez.

JAMES SE OFERECE AO EVERTON

Sem ser aproveitado pelo técnico Zubeldía, o meia James Rodríguez pode estar com seus dias contados no São Paulo. O colombino comentou em um post no Instagram, no qual falava que o atleta estava perto de deixar o futebol brasileiro e que seria uma opção para o Everton, da Inglaterra.

James Rodríguez respondeu a postagem com a frase: "Última dança", em inglês, insinuando que poderia voltar ao clube no qual defendeu em 2021 para encerrar sua carreira dos gramados.

O meia também vem sendo especulado no futebol dos Estados Unidos. Ele tem vínculo com o São Paulo até junho de 2025, e não é a primeira vez que busca uma rescisão contratual.