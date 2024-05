Ana Hickmann revela não acreditar que iria ficar com Edu Guedes: - Nunca pensei que fosse namorar um amigo

Ana Hickmann e Edu Guedes estão amando compartilhar o amor! Nas redes sociais, o casal publicou um vídeo em que eles contam mais sobre o que eles gostam.

Edu deixou claro que o relacionamento foi crescendo ao poucos:

- Na nossa vida foi amizade no passado. Na nossa vida atual, o namoro. Acho que nossa amizade construiu algo que foi importante.

Brincando de O que você prefere, Ana revelou que nunca imaginou que acabaria em uma relação com o amigo:

- Primeiro que eu nunca pensei que fosse namorar um amigo.

Na legenda, Edu e a amada contaram que estão descobrindo cada vez mais sobre o outro.

Eu e o Edu Guedes estamos aprendendo muito um com o outro. Dessa vez, resolvemos fazer O que você prefere? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre a gente e nossos gostos! Vem assistir!

Hickmann continuou a brincadeira e perguntou se ele prefere morar no Brasil ou fora. Edu surpreendeu a apresentadora com sua resposta:

- Acho que no futuro a gente pode até morar fora do Brasil, mas, hoje, com os filhos ainda adolescentes... a gente mora aqui.

Teste especial

Ana também relembrou um momento com Edu Guedes em que ela analisou a vontade dele em ficar com ela. Segundo a apresentadora, o chef de cozinha não gosta de lavar louça e em um final de semanas juntos a máquina quebrou:

- No comecinho do namoro, teve um fim de semana que o Edu foi lá para casa e estávamos eu, Edu, a Maria [filha dele] e o Alezinho [filho dela], e não tinha mais ninguém, nem para lavar louça, para fazer nada. E a máquina de lavar louça quebrou. E eu, como todo mundo sabe, adoro uma mesa posta. (...) E a gente fez todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos. A pia ficou como? Cheia de louça.

Continuando, a filha de Guedes entregou o pai e revelou que eles não era de fazer nada desse jeito.

- Edu nunca lavou tanta louça na vida! A filha dele falou: tia Ana, papai não lava louça desse jeito. Ele cozinhava e lavava. Falei: se esse homem passar este fim de semana comigo lavando louça esse tanto e conseguir ficar comigo, é porque ele me ama e vai dar bom em muitas outras coisas. Dá até para dizer que está pronto para casar.