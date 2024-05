Candidato à presidência do Fenerbahçe diz ter acordo com Mourinho para assumir a equipe

José Mourinho pode ser o novo treinador do Fenerbahçe, da Turquia, para a temporada 2024/25 do futebol europeu. Para que isso aconteça, é preciso que o candidato à presidência do clube, Aziz Yildirim, vença as eleições internas. Segundo o próprio postulante, em entrevista à BeINSports, ele já teria se encontrado pessoalmente com o treinador, com o qual teria chegado a um acordo.

"O Fenerbahçe precisa de você, você precisa do Fenerbahçe. Ele aceitou a proposta. Neste momento, estão acontecendo negociações entre as partes. Se ganharmos (a eleição), vou colocar Mourinho no comando do Fenerbahçe", disse Yildirim.

O engenheiro civil é um nome bastante conhecido dentro do clube. Ele foi presidente time turco por 20 anos (1998-2018) e agora deseja retornar ao comando para levar a equipe de volta às glórias. O Fernebahçe não conquista o Campeonato Turco há dez anos.

Yildirim disse que, caso Mourinho venha a se tornar o treinador da equipe, ele o deixaria à vontade para montar o elenco do time. "Vamos contratar jogadores conforme os pedidos de José Mourinho. Ele assistiu ao vivo ao nosso jogo contra o Konyaspor", disse.

As eleições não têm uma data certa para acontecer, mas, segundo a imprensa da Turquia, elas devem ocorrer neste mês de maio.

O último trabalho de José Mourinho foi no comando da Roma. Permaneceu no clube italiano de 2021 até 2024 e dirigiu a equipe em 138 jogos, somando 68 vitórias, 30 empates e 40 derrotas e um título conquistado, o da Liga Conferência.