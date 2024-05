Vereadores esperam que Reple dê soluções para problemas na saúde

O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, deverá ser ouvido pelos vereadores de São Bernardo hoje pela manhã. A oitiva está marcada para as 9h. A expectativa é a de ele explique as denúncias de negligência e erros médicos que teriam causado seis mortes no Hospital da Mulher. Os casos foram revelados pelo Diário.

Ofício assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), na sexta-feira (10) e direcionado ao presidente do Legislativo, Danilo Lima (Podemos), confirma a notificação de Reple para que este compareça no dia e horário solicitados.

Caso Reple não atenda à convocação, o Legislativo pode solicitar que o representante do primeiro escalão do governo seja conduzido coercitivamente. Em caso de descumprimento, o Ministério Público também pode ser acionado e Reple ficaria sujeito a responder por improbidade administrativa ou prevaricação.

O presidente da Câmara convocou os colegas parlamentares na primeira hora de ontem para a oitiva do secretário.

Esta é a primeira derrota de Morando no Legislativo em quase oito anos de gestão. O chefe do Executivo tentou articular nos bastidores para dissuadir os vereadores da ideia, mas foi vencido e Reple acabou convocado. O tucano chegou a colocar o secretário de férias por 15 dias. O prazo findou-se na terça-feira da semana passada. Reple chegou a solicitar sua exoneração, mas foi convencido a ficar no cargo pelo tucano, que teria garantido a ele resolução da situação de forma política, algo não concretizado.

Apesar de verbalizarem discursos semelhantes, os vereadores esperam explicações contundentes e soluções para que casos de negligência e erros médicos não resultem em mais mortes. “Esperamos repostas à altura”, declarou o líder do governo na Câmara, vereador Ivan Silva (PRTB).

“Queremos trazer para a luz da verdade os fatos que estão ocorrendo com a saúde municipal. São diversas denúncias de negligência”, discorreu o vereador Julinho Fuzari (Cidadania), ao garantir ser necessário saber quais medidas o Executivo planeja colocar em prática para corrigir falhas.

Para a oposicionista Ana Nice (PT), Reple terá que dar explicações sobre o que teria motivado os “descasos e possíveis negligências no Hospital da Mulher”, além de apresentar um plano de soluções para reorganização da saúde.

A sabatina deve se alongar pelo período de toda manhã e parte do expediente da tarde. Na esteira das denúncias e caos na saúde são-bernardense, o vereador Glauco Braido (MDB) demonstrou preocupação em relação ao andamento da oitiva. “Quase nunca um secretário foi convocado. Então há dúvidas quanto ao rito da Casa. Acredito que o presidente vai deixar todos (vereadores) esclareceram os fatos”, declarou.

O emedebista ainda adiantou como será seu comportamento diante de Geraldo Reple Sobrinho. “Vou questionar o motivo de tanto parto normal. É mais humanizado ou mais barato?”

Para o vereador Alex Mognon (Progressistas), a oitiva de Geraldo Reple Sobrinho será oportunidade única para que ele “possa mostrar culpados ou procedimentos que foram alterados”.

HISTÓRICO

Os problemas na saúde no Hospital da Mulher não são casos isolados na gestão Orlando Morando. Reclamações começaram a ganhar proporções de crise ainda em 2019, quando, em setembro daquele ano, teria ocorrido o primeiro caso de bebê natimorto sob suspeita de erro médico. A mãe alegou na época demora para a realização do parto.

Quase um ano depois, outro recém-nascido perdeu a vida. Família acusa a gestão da saúde, que na época administrava o então chamado Hospital Municipal Universitário, hoje Hospital da Mulher, de trocar prontuário e aplicar medicação errada.

Em julho de 2023, mais um caso de demora no parto acabou com morte de outro bebê e um caso de violência obstétrica, que resultou em machucados na parturiente e filho.

Em outubro passado, uma paciente acusou a equipe da unidade hospitalar de deixar uma gaze dentro de seu corpo. O tecido foi “esquecido” durante o parto.

Neste ano, de fevereiro a abril, ao menos outros quatro casos denunciados. O primeiro, de erro médico, ocorreu no procedimento de auxílio a um bebê engasgado. Em outro, paciente morreu durante o parto. Médico disse que óbito foi motivado pela anestesia.

Outra mãe ficou com uma compressa cirúrgica, por 19 dias, dentro do corpo após passar por cirurgia de parto. O caso mais recente foi relatado no mês passado, quando mãe e bebê morreram, segundo a família por negligência médica. Após serem revelados pelo Diário, houve repercussão nacional.

Revoltadas, vítimas cobram punições e providências