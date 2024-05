Rio Grande da Serra faz aporte de R$ 29,7 mi em iluminação de LED

A Prefeitura de Rio Grande da Serra anunciou um projeto para a substituição da rede de iluminação pública. Com um investimento de R$ 29,7 milhões, oriundos da CIP (Contribuição da Iluminação Pública), o município pretende instalar mais de 4.000 luminárias de LED em 231 ruas.

O contrato para a execução dos serviços foi assinado ontem, com o consórcio Serra Luz, que prometeu entregar o trabalho em até 120 dias. Segundo Eliandro Cotrim, responsável pelo empreendimento, as novas luminárias oferecerão uma garantia de funcionamento por 10 anos.

“A substituição da rede por luminárias de LED não só aumentará o conforto e a segurança para os moradores como também reduzirá o consumo de energia e os custos de manutenção”, disse a prefeita Penha Fumagalli (PSD). De acordo com a líder do Executivo, a nova tecnologia permitirá uma gestão mais eficiente e informatizada, facilitando o monitoramento e a manutenção da iluminação pública, de modo a reduzir a incidência de pontos sem luz.

Este projeto, explicou a prefeita, se insere no contexto mais amplo de desenvolvimento sustentável nos planos da atual gestão. Situado em uma área de manancial, onde o desenvolvimento urbano requer cuidados especiais, Rio Grande da Serra busca alternativas sustentáveis para seu crescimento econômico.

Com um orçamento de R$ 170 milhões para 2024 e uma população de 44.170 habitantes, o município tem se concentrado em fortalecer a infraestrutura local e potencializar setores como turismo e indústrias limpas.

Em entrevista concedida ao Diário no início do mês, a Penha Fumagalli disse que espera que “a troca contribua para a redução da criminalidade no município”.