Filippi prepara pacote de boas novas em Diadema

Pré-candidato a reeleição em Diadema, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) tem trabalhado intensamente nas últimas semanas para finalizar um pacote de investimentos a serem realizados pela iniciativa privada na cidade e que envolvem a astronômica cifra de R$ 1 bilhão. A ideia é apresentar as boas novas nos próximos dias. Além do valor de impacto, que deverá ser explorado na campanha eleitoral que se avizinha, espera-se que o anúncio ajude a demonstrar que o município solucionou alguns entraves burocráticos que afastavam os empresários e hoje se tornou atrativo para quem quer investir. Entre os empreendimentos vindouros, segundo apurou a coluna, estão hospital, hotel e shopping, cujas bandeiras, neste momento, estão sendo mantidas no mais absoluto sigilo.

BASTIDORES

Conversa

O empresário de Santo André e ex-candidato a deputado federal André Eduardo Ribeiro, o André do Viva (PRTB-foto), visitou ontem de manhã a sede do Diário, onde foi recebido pela presidência para conversa de estreitamento de relações. Nas eleições de 2022, o andreense concorreu pelo Patriota e obteve 21.114 sufrágios, sendo o quarto mais votado do partido no Estado de São Paulo. Na cidade em que mantém domicílio eleitoral, conquistou 16.541 adesões, mais do que o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), que teve 16.146.

Encontro

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) se reuniu ontem com o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a quem expressou sua preocupação com a situação do Hospital da Mulher de São Bernardo, onde seis mortes – de duas gestantes e quatro bebês – envolvem suspeitas de negligência e erros médicos. O parlamentar também relatou que UPAs e UBSs “estão com graves problemas de ausência de médicos, espera superior a seis horas e falta de medicamento”.

É pique, é pique

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que tem sede em São Bernardo, completou 65 anos no domingo. A entidade, que atualmente é presidida por Moisés Selerges, já teve como presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Linhas paradas

As montadoras do Grande ABC já começam a sentir os efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul. A Mercedes-Benz, de São Bernardo, paralisou a produção nos dias 9 e 10 e está avaliando diariamente a necessidade de novas paradas. Parte das peças utilizadas na montagem de veículos nas plantas da região é produzida na cadeira automotiva gaúcha.

Oi, sumido

O ex-prefeito de Rio Grande da Serra Claudinho da Geladeira (MDB), que estava sumido desde que sofreu impeachment, reapareceu no último fim de semana. Ele percorreu as feiras livres distribuindo rosas vermelhas às mães. Claudinho estava acompanhando do vereador e prefeiturável Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos). Desde 1995 o emedebista repete o ritual. Naquele ano, estava filiado ao PPS. Depois passou pelo PT, Podemos e PSDB.

Detalhe

São Caetano precisou publicar ontem edição extra do Diário Oficial para corrigir erro peculiar no decreto que denomina José de Pádua Reis a escola municipal de educação infantil localizada na Rua Mogi Guassu, número 80. Na versão original, esqueceram de incluir o nome da secretária Minéa Paschoaleto Fratelli, de... Educação.