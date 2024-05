Charge - 14 de maio de 2024

O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, deverá ser ouvido pelos vereadores de São Bernardo hoje pela manhã. A oitiva está marcada para as 9h. A expectativa é a de ele explique as denúncias de negligência e erros médicos que teriam causado seis mortes no Hospital da Mulher. Os casos foram revelados pelo Diário.

Ofício assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), na sexta-feira (10) e direcionado ao presidente do Legislativo, Danilo Lima (Podemos), confirma a notificação de Reple para que este compareça no dia e horário solicitados.