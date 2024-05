Palavra do Leitor - 14 de maio de 2024

Saúde em S.Bernardo – 1

‘S.Bernardo vive expectativa por depoimento de Reple à Câmara’ (Política, ontem). A negligência, as mortes e os erros médicos no Hospital da Mulher não podem ser tolerados de forma alguma. O secretário de Saúde deve prestar esclarecimentos completos e transparentes sobre as medidas que serão tomadas para garantir que tais incidentes não se repitam e para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes.

Airton Biesba

do Instagram

Saúde em S.Bernardo – 2

A presença do secretário de Saúde para explicar as denúncias de negligência e erros médicos no Hospital da Mulher é necessária, mas é inaceitável que tenha sido preciso chegar a este ponto para que medidas sejam tomadas. A falta de transparência e a demora para agir são preocupantes sinais de uma gestão falha na saúde pública.

Anderson Lopes Menezes

do Instagram

S.Bernardo – 3

As denúncias de mortes e negligência no Hospital da Mulher em São Bernardo são extremamente alarmantes e apontam para uma séria falha na administração da saúde na cidade. O secretário de Saúde deve ser responsabilizado por qualquer descuido que tenha levado a essas tragédias.

Jeferson Marques Cavalheiro

do Instagram

Impostos

O inútil DPVAT está de volta, para se juntar às inúmeras taxas que nos esfolam diariamente. O que esperar de um presidente ex-presidiário que até o presente momento não fez nada de concreto por uma população tão sofrida como a brasileira? Em um de seus mandatos anteriores, disse com toda a pompa que brasileiro deveria ter orgulho em pagar imposto. Só que não recebemos retorno desse investimento forçado. Vejam a mentalidade desse sujeito: trouxe de volta uma cobrança desnecessária cuja única finalidade é corroer ainda mais o nosso salário. Claro, o dele e o dos companheiros sempre estão em dia e que se dane quem vive na pobreza, na miséria e fica sustentando esse governo e esse congresso com sangue suor e lágrimas. Mais um tiro no nosso bolso. Vejam o preço dos combustíveis, dos alimentos que não param de subir; mostrou-se a favor dos bandidos vetando a proibição das “saidinhas” e ainda demonstra apoio ao governo sádico e sangrento de Nicolás Maduro. Se o exmo. senhor presidente tivesse o mínimo de dignidade, faria um favor à população e jamais teria saído da cadeia, porque de lá, não cometeria tantas atrocidades.

William Borges

Santo André

Toyota – 1

‘No Interior, Toyota inicia o maior ciclo de investimento’ (Economia, ontem). No Japão, que é um país formado por um conjunto de ilhas, dariam um jeito de reformar a planta, reutilizar o território precioso. No Brasil, com abundância de terras, os terrenos são descartáveis, a mão de obra é descartável, nem sem importam com pessoas, famílias, nada.

Maria Emilia Barros

do Facebook

Toyota – 2

O povo não aprende. Sempre votando em maus políticos. Está aí o resultado! Toyota fora de São Bernardo. Na próxima eleição, vota PSDB novamente.

Valmir Gervasoni

do Facebook

Investimentos

Gostaria de saber o que estrangeiros que querem investir no Brasil e precisam saber como funcionam nossas leis pensam quando veem atrocidades jurídicas cometidas pela mais alta corte do país: o Supremo Tribunal Federal. Não investirão.

Tania Tavares

Capital