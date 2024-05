Parque aquático no Interior de São Paulo tem festa Flash Back neste final de semana

No próximo sábado (19) de maio, das 15h às 21h, ocorrerá a festa The History no Vale Encantado Eco Park & Hotel, complexo de lazer localizado em Biritiba-Mirim, a 86 km da cidade de São Paulo. Com clássicos dos anos 80, 90 e 2000, os ingressos saem por R$32,90 e contarão com iluminação retrô.

O DJ responsável pela atração, Iraí Campos, é conhecido por criar remixes dos principais nomes da MPB, como Lulu Santos e Tim Maia, personagens de Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe.

Com mais de 200 mil metros quadrados de área construída, o Vale Encantado Eco Park e Hotel conta com Fazendinha com mini animais, toboáguas radicais e piscinas relaxantes, além da natureza ao redor. A unidade fica na Estrada do Sertãozinho, km 06, s/n Cruz das Almas – Biritiba Mirim.