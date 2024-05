Terceira temporada de Heartstopper ganha data de estreia e música de Billie Eilish

A terceira temporada de Heartstopper estreia no dia 3 de outubro! A Netflix anunciou nesta segunda-feira, dia 13, a data tão esperada pelos fãs, além de uma cena inédita da nova temporada.

O vídeo também traz um trecho exclusivo de Birds of a Feather, música do próximo álbum de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.

Segundo a sinopse, Charlie gostaria de dizer a Nick que o ama. Nick também tem algo importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão terminam e os meses passam, os amigos começam a perceber que o ano letivo virá com alegrias e desafios. Enquanto entendem mais uns sobre os outros e sobre os seus relacionamentos, planejam eventos sociais e festas e começam a pensar nas escolhas universitárias, todos devem aprender a apoiar-se naqueles que amam quando a vida não corre como planejado.

Confirma mais informações sobre a nova temporada:

Data de lançamento: 3 de outubro de 2024

Episódios: 8

Criadora/Escritora: Alice Oseman

Direção: Andy Newbery

Baseada na série de livros: Heartstopper, de Alice Oseman

Produtores executivos: Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Alice Oseman, Euros Lyn

Elenco principal: Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood e Leila Khan.

Produtora: See-Saw Films