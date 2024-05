Em meio a rumores de affair, Anitta e Peso Pluma são flagrados em clima íntimo em Miami

Está rolando? Em meio a diversos rumores de suposto affair, Anitta e Peso Pluma voltam a chamar atenção dos internautas após serem flagrados em clima íntimo em boate de Miami, nos Estados Unidos. O momento aconteceu durante o último sábado, dia 10, onde registros foram compartilhados por pessoas que estavam presentes no local.

De acordo com os usuários que publicaram as fotos e vídeos, a dupla estava na LIV Nightclub, uma casa noturna da região. Em uma das imagens, é possível ver a carioca com o rosto bem próximo ao do cantor, enquanto no outro ela aparece com os braços ao redor de Pluma ao falar algo em seu ouvido. Vale notar ainda que o mexicano, por sua vez, fica a todo momento com a mão na perna da carioca.

Nesta segunda-feira, dia 13, os fãs ainda chamaram atenção a uma imagem dos dois ao lado de DJ Snake, que publicou um carrossel de fotos com o compilado de seus últimos dias. Logo na segunda foto, Anitta e Peso Pluma aparecem lado a lado, com a mão do mexicano na cintura da funkeira. Internautas ainda apontam que o registro tenha sido tirado na mesma noite que eles foram à boate, pela similaridade das roupas.

Último relacionamento de Peso Pluma terminou com traição do cantor

É, nem tudo são flores! Apesar da maioria dos internautas apoiar o suposto casal, alguns se mostram com o pé atrás quando citam que o último relacionamento de Peso Pluma terminou com traição por parte do cantor. O mexicano terminou o namoro com a argentina Nicki Nicole em fevereiro de 2024, logo após o artista ter sido flagrado de mãos dadas com outra mulher.

Com os rumores de traição rondando as redes, Nicki resolveu fazer um pronunciamento oficial através de suas redes sociais, onde declarou:

O respeito é parte necessária do amor. O que se ama, se respeita. O que se respeita, se cuida. Quando não cuidam e quando não há respeito... Eu vou embora. Com muita dor. Saibam que eu descobri da mesma forma que vocês.

Plunitta não para!

Para quem não acompanhou, os boatos de que Anitta e Peso Pluma estariam em relacionamento começaram a ganhar força em abril de 2024, depois de alguns flagras dos dois. De primeira, circulou um vídeo dos artistas saindo juntinhos de um restaurante em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Já neste mês de maio, após a participação de Anitta no show do cantor no Coachella, as suspeitas aumentaram mais ainda após Pluma aparecer com um boné bastante conhecido pelos fãs da carioca. O acessório, que estava na cabeça do mexicano enquanto ele fazia um live no Instagram, era o mesmo boné que Anitta apareceu usando pouco tempo antes.

Por fim, vale ainda notar que, em abril de 2024, Peso Pluma resolveu se manifestar pela troca de selinho com Anitta durante um de seus shows no México. Negando qualquer envolvimento amoroso com a brasileira, afirmou a Billboard que são apenas amigos.

No entanto, no começo de maio de 2024, Anitta foi questionado sobre as expectativas dos fãs sobre um suposto relacionamento e desconversou o tópico.

Acho que eles gostam de nós. Acho que nós dois temos muita energia. Acho que os fãs adoram ver duas pessoas com muita energia juntas, afirmou, falando ainda sobre os comentários que os dois fazem um ao outros através das redes sociais, finalizou.